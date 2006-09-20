Что произошло на шахте им. Засядько

Через 3-4 часа эксперты спустятся в шахту имени Засядько в Донецке, чтобы расследовать причины аварии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию причин аварии Андрей КЛЮЕВ сегодня в Донецке.

По его словам, сейчас все тела погибших подняты на поверхность и в шахте проводится дегазация выработок. А.КЛЮЕВ подтвердил, что все погибшие не имеют физических повреждений и причиной их смерти стало отравление метаном.

Как сказал А.КЛЮЕВ, в лечебных учреждениях Донецка один горняк находится в тяжелом состоянии, состояние восьми горняков врачи оценивают как среднее и тяжелое, еще 51 горняк проходит медицинское обследование с целью выявления вероятных травм.

А.КЛЮЕВ сообщил, что 21-22 сентября объявлены в Донецкой области днями траура.

Он также подтвердил, что Кабинет Министров Украины уже выделил 1,5 млн. грн. для ликвидации последствий аварии и помощи семьям погибших.

Говоря о версиях, А.КЛЮЕВ акцентировал, что пока рано говорить об этом, выводы сделают эксперты после того, как изучат обстановку непосредственно в шахте. Он отметил, что на шахте в момент выброса работала самая современная техника и благодаря ей были предотвращены взрыв и пожар.

Он также сообщил, что похороны погибших горняков запланированы на пятницу.

Кроме того губернатор Донецкой области Владимир ЛОГВИНЕНКО сообщил, что семьям погибших будет выделена помощь в размере 3 млн. грн.

В результате аварии на шахте им. Засядько без отцов осталось 16 детей, из них шестеро – несовершеннолетние.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 5.10 на шахте им. Засядько на глубине 1078 м произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси. В лаве оказались 43 горняка. На момент выброса в шахте находилось 400 горняков. Спасатели обнаружили тела 13 погибших горняков. Двоим младшим из погибших было 32 года, старшему - 52.