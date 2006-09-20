Школьникам хотят рассказать, что Дарвин, может, и неправ

Украинские ученые предлагают подавать в школьных учебниках наряду с эволюционной креационную теорию происхождения человека, согласно которой человека создал Бог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отдела Института ядерных исследований НАНУ Владислав ОЛЬХОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ОЛЬХОВСКИЙ отметил, что в школьных учебниках для 6-го класса в разделе о происхождении мира и человека подается лишь эволюционная концепция, согласно которой человек происходит от обезьяны, а другие не упоминаются.

По его словам, “несмотря на задекларированные в Конституции Украины статьи 34 и 35 о свободе мнения и мировоззрения, и в преамбуле Конституции об ответственности перед Богом, в Украине продолжается давление постсоветского атеизма в образовании”.

В.ОЛЬХОВСКИЙ считает необходимым создать новый институт “Богословие и философия” при Министерстве науки и образования, который будет заниматься “свободной дискуссией и изучением различных мировоззрений”.

В свою очередь научный сотрудник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Богдан РУДЫЙ отметил, что необходимо подготовить и издать методические указания для учителей, которые обязали бы их подавать ученикам не одностороннюю информацию относительно происхождения человека. “Мы будем обращаться к Министерству образования и науки, чтобы оно разрешило это сделать”, - добавил он.

Кроме того, Б.РУДЫЙ сообщил, что ученые также предлагают параллельно подавать все концепции происхождения человека, при этом указывая их слабые и сильные стороны.

По словам научного сотрудника Киевского национального университета, научно доказано, что “креационная концепция намного сильнее, чем эволюционная, а в учебниках ей выделяют очень мало места или не упоминают вообще”. “Мы обеспокоены тем, что историю человечества мы начинаем с обезьяны”, - добавил он.