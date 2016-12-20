В Одесской области сотрудники погранотряда воровали бензин и продукты питания

Правоохранители разоблачили должностных лиц Одесского пограничного отряда, которые воровали бензин и продукты питания.

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Как сообщила УНИАН пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева, 18 декабря военной прокуратурой Одесского гарнизона совместно с областным Управлением СБУ и сотрудниками Отдельного отдела внутренней безопасности по Южному региональному управлению ГПС разоблачена и прекращена незаконная деятельность должностных лиц Одесского пограничного отряда.

Установлено, что указанные должностные лица, злоупотребляя служебным положением, в течение 2016 года присваивали военное имущество, предназначенное для обеспечения жизнедеятельности воинских частей пограничников, в частности, горюче-смазочные материалы и продукты питания.

«Частично реализуя и используя их для собственных нужд, чиновники таким образом незаконно обогащались за счет своих побратимов», - сказала Стекачева.

Досудебное расследование, начатое по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 (завладение военным имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, осуществляется военной прокуратурой Одесского гарнизона.