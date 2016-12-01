В Одесской области пограничники задержали иностранное судно, заходившее в порты Крыма

В Одесской области пограничники задержали иностранное грузовое судно, незаконно заходившее в порты Крыма.

Как сообщил УНИАН помощник начальника Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк, пограничники 30 ноября задержали грузовое судно, которое нарушило порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Оперативную информацию пограничники получили от СБУ.

"Катер морской охраны "Гриф" Госпогранслужбы во внутренних водах украинской части реки Дунай обнаружил грузовое морское судно SKY MOON (флаг Танзания) с 9 членами команды. Капитан – гражданин Ливии, члены экипажа – граждане Сирии", - рассказал Перегняк.

Данное судно, по информации государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" незаконно заходило во временно закрытые порты АРК (в связи с оккупацией Россией полуострова).

Пограничники остановили указанное морское судно из-за невыхода на связь с уполномоченным органом охраны государственной границы Украины и осуществили его осмотр.

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По данным Перегняка, факты нарушения порядка въезда (выезда) на временно оккупированную территорию Украины подтверждены. В частности, обнаружены соответствующие записи и показатели в судовых документах и приборах, а также отметками пограничного ведомства РФ о въезде (выезде) в Крым в паспортных документах всех членов команды.

В отношении капитана и членов экипажа судна составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-2 КУоАП.

Кроме того, как отметил помощник начальника погранотряда, во время конвоирования судна в порт Рени (Одесская область) капитан совершил опасное маневрирование с целью посадить судно на мель в румынской части Дуная.

"Однако решительными действиями пограничников эта попытка предотвращена. В то же время в отношении капитана и старшего помощника судна составлено 2 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 185-10 КУоАП. На данный момент соответствующие материалы направлены для рассмотрения в Ренийский районный суд", - акцентировал Перегняк.

О задержании вышеназванного судна, загруженного более 3 тысяч тонн кальцинированной соды, проинформирована прокуратура АРК Крым, Одесская таможня ГФС Украины и пограничная полиция Румынии.