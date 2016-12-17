Украина и Египет договариваются о взаимной правовой помощи для освобождения осужденного украинца - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел сообщил журналистам.

По словам министра, он поддерживает контакт со своим египетским коллегой и было договорено, что "мы сейчас разрабатываем соглашение о взаимной правовой помощи".

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Климкин признал, что переговоры с Египтом являются сложными, потому что обвинения египетских властей в контрабанде оружия являются достаточно строгими.

"На основе этого соглашения мы будем предпринимать все попытки его освободить. К сожалению, этот случай действительно является сложным, поскольку египетские власти обвиняют его в контрабанде оружия. Для правительства Египта это очень серьезно", - сказал Климкин.

"Но то, что мы делаем на уровне президента Украины, который разговаривал в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций с президентом Египта. Я несколько раз разговаривал с министром, и я надеюсь, что нам удастся выйти на это соглашение, и в рамках этого соглашения сделать дополнительные шаги для того, чтобы его освободить", - заявил министр.