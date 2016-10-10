Египет проявил свою "твердую" позицию: никаких российских баз здесь не будет

Об этом сообщает РБК со ссылкой на египетское издание Youm7.

«Это не соответствуют действительности, Египет имеет твердую позицию, которая отвергает создание иностранных военных баз на своей территории», - сообщил Юсеф.

Читайте такжеВолонтеры-разведчики показали российские военные базы в оккупированном Крыму (фото, видео)

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что Россия ведет переговоры с Египтом о сдаче ей в аренду нескольких военных объектов, в том числе военно-воздушной базы.