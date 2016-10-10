Египет проявил свою "твердую" позицию: никаких российских баз здесь не будет
18:51, 10 октября 2016Мир
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Официальный представитель администрации президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси Аля Юсеф опроверг информацию о возможном размещении российской военной баз в Египте.
Египет опроверг сообщения о размещении российской военной базы / fb.ru
Об этом сообщает РБК со ссылкой на египетское издание Youm7.
«Это не соответствуют действительности, Египет имеет твердую позицию, которая отвергает создание иностранных военных баз на своей территории», - сообщил Юсеф.
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Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что Россия ведет переговоры с Египтом о сдаче ей в аренду нескольких военных объектов, в том числе военно-воздушной базы.
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