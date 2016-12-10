ФСБ "продлила" срок предварительного следствия по делу Умерова до "12 февраля 2016 года"

Об этом Умеров написал в Facebook и разместил скан-копию соответствующего документа.

«Сегодня, в День прав человека, получил из ФСБ сообщение о том, что срок предварительного следствия по моему уголовному делу продлен до (!?) 12 февраля 2016 года ... да-да - 2016, именно так и написано ...», - написал Умеров.

Как сообщал УНИАН, российская ФСБ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Оккупационная власть обвиняет его в экстремизме.

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Ранее Наталья Поклонская, которая на тот момент занимала должность «прокурора Республики Крым», заявила, что «в марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет».

В августе так называемый «суд» в Симферополе постановил доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. В сентябре Умерова освободили из психиатрической клиники в Симферополе.