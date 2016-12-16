За 11 месяцев при помощи службы занятости работу нашли более 700 тысяч украинцев

Также увеличилось количество лиц, получивших работу с помощью центров занятости, а также тех, кто получил временные оплачиваемые работы. Благодаря Службе получили работу 706,2 тыс. человек, что на 27 тыс. больше, чем в соответствующий период прошлого года.

Среди положительных тенденций - увеличение количества лиц, за которых работодатели платят ЕСВ. То есть, с начала года количество легально работающих людей в Украине стало больше на 200 тысяч. В январе-ноябре 2016 года предупрежденных о плановом массовом увольнении работников насчитывалось 312 тысяч, что на 115 тыс. меньше, чем в такой же период 2015 года.

На сегодняшний день, как заявляет Служба занятости, серьезно изменен регламент обслуживания клиентов, что позволило значительно ускорить темпы поиска работы и заполнения вакансий.

Для более эффективной работы Служба открыла новое направление - трудоустройство в режиме онлайн. Уже этой зимой заработает новый сайт ГСЗ. Этот информационный ресурс станет самой крупной площадкой для поиска работы в Украине. К разработке его концепции были привлечены лучшие международные эксперты, в том числе – представители МОТ и ООН. Сайт призван сопровождать карьеру человека на протяжении всей жизни. Он дает возможность создавать интерактивные профили пользователей, личные веб-кабинеты, а также синхронизирует со многими информационными сайтами и социальными сетями», - сообщил исполняющий обязанности Главы Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко. По его словам, после начала работы сайта также будет разработано специальное приложение на телефоны. Таким образом найти работу станет легче, удобнее и быстрее.

Раньше, чтобы провести собеседование или организовать ярмарку вакансий, работодателю необходимо было отправиться в центр занятости, заполнить кучу бумаг, а потом еще и отчет подавать. Как только заработает новый ресурс – обо всех этих неудобствах можно будет забыть. В рамках концепции «электронного правительства» вся отчетность постепенно будет переведена в онлайн. У работодателя будет свой электронный кабинет, в котором можно настроить алгоритм подбора персонала или же организовать «потоковое собеседование». Кроме того, Служба активно внедряет в свою работу такие новые услуги, как видео-резюме и видео-вакансии. Вскоре это станет обычным делом.

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Чтобы овладеть новой профессией, не нужно пять лет учиться в университете – служба занятости предлагает своим клиентам бесплатно пройти курсы или же получить полноценное образование менее чем за шесть месяцев. После запуска нового ресурса можно будет выбрать профессию (из более 70 позиций – от бармена до программиста) для переобучения онлайн. Более того, пройти предварительное обучение можно даже не выходя из дома, через интернет. Осуществить это удалось благодаря сотрудничеству Службы с образовательной программой “Prоmetheus”. Обучение через интернет предполагает онлайн-лекции и сдачу экзаменов. Средний курс занятий длится примерно месяц, а после его окончания выдается соответствующий сертификат.

«Внедрять реформу без структурных изменений достаточно сложно, поэтому Служба занятости запланировала масштабную реструктуризацию. Суть изменений в том, что почти половину, а точнее 40%, административно-хозяйственного персонала базовых центров занятости сократят. Их функции возьмут на себя областные центры и тем самым избавят базовые центры от бумажной волокиты и документооборота. Вместе с тем, на местах увеличат количество персонала, который непосредственно обслуживает клиентов Службы», - комментирует Ярошенко.