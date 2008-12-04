Ющенко просит Тимошенко навести порядок с пользованием недрами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит правительство пересмотреть перечень оснований для предоставления специальных разрешений на пользование недрами без аукционов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО Президент подчеркивает, что несовершенство действующего законодательства сдерживает развитие геологической отрасли и создает предпосылки для нерационального использования недр, а «отсутствие надлежащего контроля со стороны государства приводит к многочисленным нарушениям в этой сфере».

Президент напомнил, что согласно Указу от 28 февраля 2008 года «О некоторых мерах по усовершенствованию регулирования горных отношений» правительство должно было безотлагательно принять меры для повышения эффективности государственного управления в области геологического изучения, использования и охраны недр. Однако, констатирует В.ЮЩЕНКО, этот Указ на данный момент не выполнен. Глава государства, в частности, отметил, что на сегодня фактически игнорируются конкурсные основы предоставления специальных разрешений на пользование недрами: на протяжении года было проведено всего лишь 2 аукциона, на которых продано 26 специальных разрешений общей стоимостью 32,26 млн. грн. - в то же время без проведения аукциона предоставлено 191 специальное разрешение.

Таким образом, подчеркнул Президент, до принятия новой редакции Кодекса «О недрах» необходимо внести соответствующие изменения в действующий порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами, в частности, пересмотреть перечень оснований для предоставления такого разрешения без проведения аукциона. Кроме того, отмечает В.ЮЩЕНКО, в указанный порядок необходимо внести изменения, которыми предусмотреть предоставление разрешений по решению министра охраны окружающей природной среды Украины, который должен нести личную ответственность за правомерность принятых решений.

Для решения этих проблемных вопросов и в соответствии со статьями 102, 113, 116 Конституции Президент просит премьера внести на ближайшее заседание правительства проект постановления «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2008 году специальных разрешений на пользование недрами, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 27 февраля 2008 г. №273». «Основной целью этого правительственного акта является усовершенствование государственного регулирования в сфере недропользования», - подчеркнул глава государства в своем письме.

Уполномоченным от Президента по представлению на заседании правительства указанного проекта постановления правительства определен первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.