Во Львовской области пьяный судья уснул за рулем (фото, видео)

Во Львовской области в городе Стрый местный судья без полномочий уснул за рулем авто, остановившись на светофоре. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.

«Впереди служебного автомобиля остановился автомобиль Hyundai Sonata. Когда загорелся зеленый свет и все участники дорожного движения отправились, упомянутый автомобиль продолжал стоять с заведенным двигателем», - говорится в сообщении.

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Патрульные через громкоговоритель сообщили водителю, что он может ехать, однако он не реагировал. Когда инспекторы подошли к автомобилю, чтобы выяснить обстоятельства - увидели что он сидит и закрытыми глазами.

«Беспокоясь о здоровье водителя, полицейские открыли дверь и сразу почувствовали резкий запах алкоголя, мужчина заснул за рулем. Инспекторы долгое время не могли привести в чувство водителя, он не хотел открывать глаза», - сообщили в полиции.

Кроме того, в сообщении отмечается, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время проверки документов он предъявил, кроме водительского, еще и удостоверение судьи с истекшим сроком действия.

На него оформили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.