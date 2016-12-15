Одесские студенты вышли на митинг из-за инициативы Кабмина относительно стипендий

Об этом сообщает корреспондент Stringer.Media.

Организаторами акции протеста, прошедшей под лозунгом «Вето на 5130», выступили председатель профкома университета имени И. И. Мечникова Вадим Панов и глава Одесского профсоюза образования Нина Дробовик.

Цель акции - передача обращения к президенту Украины Петру Порошенко через Департамент образования и науки с просьбой наложить вето на законопроект 5130.

Читайте такжеГройсман обещает студентам стипендии до 2000 гривен, но не всем

К митингующим вышел директор Департамента наук и образования Юрий Семенюк, который взял предоставленное обращение и обещал передать в Администрацию президента Украины.

А студенты тем временем перекрыли дорогу Шанхая по пешеходному переходу: часть автомобилей выстроилась вдоль улицы с плакатами.

Как сообщал УНИАН, с 2017 года Кабмином планируется, что стипендию будут получать не все студенты с усредненной четверкой за сессию, а те, что заняли высокие места в рейтинге, составленном вузами.