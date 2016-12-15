Военная прокуратура требует взыскать со Львовского бронетанкового завода 6,5 миллионов гривень

Как говорится в сообщении ведомства, именно настолько был превышен предварительную оплату госпредприятию по договору на изготовление и поставку бронетехники, передает Zaxid.net.

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Установлено, что в прошлом году Минобороны Украины заключило с Львовским бронетанковым заводом государственный контракт по оборонному заказу на изготовление и поставку бронетехники. Во исполнение условий договора оборонное ведомство оплатило аванс на сумму свыше 30 млн грн.

Как потом выяснилось, сумма уплаченного аванса превышает расходы на изготовление и поставку заказа на сумму 6,5 млн грн. Впрочем, Львовский бронетанковый завод так и не вернул переплаченную сумму, в связи с чем военная прокуратура региона заявила иск о возврате этой суммы в государственный бюджет.