Украинцы в этом году потратили до 40 миллионов долларов на покупки в зарубежных интернет-магазинах

Об этом говорится в статье журнала «Новое время» № 47.

Примерно $ 35-40 млн украинцы оставили в этом году в магазинах, которых в стране нет. Тем не менее их названия — китайский AliЕxpress, американские Ebay, Amazon и 6pm — известны миллионам отечественных шоперов.

И эта армия постоянно растет — украинцы с каждым годом все чаще выбирают иностранные интернет-магазины, покупая там все: от бытовых мелочей и одежды до габаритной техники. По прогнозу Валентина Калашника, президента Украинской ассоциации директ-маркетинга (УАДМ), по итогам этого года доля трансграничных операций составит около трети всего украинского e-commerce (электронной коммерции), показав небольшой рост в сравнении с прошлым годом. А в денежном выражении суммы, которые украинцы перевели на счета иностранных онлайн-торговцев, за год выросли на 15–20 % и достигли как раз тех самых $ 35–40 млн.

«Дыхание заграницы стало столь ощутимо, что в конце осени отечественная Ассоциация предприятий интернет-торговли (АПИ- ТУ) предложила снизить с € 150 до € 22 лимит на беспошлинный ввоз товаров. Эта мера якобы должна была остановить приграничных “челноков”, но в первую очередь она коснулась бы покупок, сделанных на зарубежных сайтах», – говорится в материале.

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Возмущенные покупатели тут же объявили бойкот ресурсам, входящим в АПИТУ, а это десяток популярных украинских интернет-магазинов вроде Repka, Foхtrot, Allo и другие. И те дали задний ход.

Как отмечается в статье, ключевым драйвером интереса украинцев к китайским и американским онлайн- магазинам является разница в цене, что доказано социологическими исследованиями компании GfK.

Самые привлекательные цены выставляет китайский гигант AliExpress. Именно там, по словам президента УАДМ Валентина Калашника, делают большую часть зарубежных онлайн-покупок украинцы. По данным Максима Рабиновича, директора по развитию Нова Пошта, ежедневно в Украину заходит 30–40 тыс. посылок с этого ресурса. Их средняя стоимость — $ 13–14, вес до 150 г.

Однако украинцы выбирают для шопинга заграничные интернет-магазины не только из-за цены. Еще одним фактором стало более высокое качество продукции. Согласно исследованию соцгруппы Gfk, качество — вторая по важности мотивация для тех, кто покупает за рубежом обувь, одежду, спортивные и детские товары.

В этом году Нова Пошта открыла услугу по доставке из-за рубежа — NP Shopping. По ее статистике, 35 % отправлений доставили в Киев, по 8 % — в Днепр и область, а также в Харьков. И регионы будут все активнее закупаться на иностранных интернет-площадках, считают собеседники НВ: в Украине более 45 % онлайн-покупателей живут в городах с населением менее 100 тыс. человек.