Неподалеку от Греции арестовано украинское судно с нелегалами
19:10, 19 сентября 2006Общество
387 0
Греки расследуют, МИД контролирует
МИД Украины подтверждает задержание греческой береговой охраной неподалеку от острова Эвбея судна «Лотос» (флаг Украины), которое следовало из Турции, и двух членов его экипажа – граждан Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, судно задержано за перевозку 43 нелегальных мигрантов, в том числе 35 мужчин, 5 женщин и 3 детей.
На это время все задержанные находятся под арестом. Греческой стороной ведется следствие.
Дело находится на контроле МИД Украины и Посольства Украины в Греции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter