Неподалеку от Греции арестовано украинское судно с нелегалами

МИД Украины подтверждает задержание греческой береговой охраной неподалеку от острова Эвбея судна «Лотос» (флаг Украины), которое следовало из Турции, и двух членов его экипажа – граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, судно задержано за перевозку 43 нелегальных мигрантов, в том числе 35 мужчин, 5 женщин и 3 детей.

На это время все задержанные находятся под арестом. Греческой стороной ведется следствие.

Дело находится на контроле МИД Украины и Посольства Украины в Греции.