В одесской Затоке чиновники незаконно раздали земли на 15-20 миллионов долларов - Нацполиция

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранець, сообщили УНИАН в пресс-службе Нацполиции.

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«По нашей информации, на сегодняшний день были розданы земли, рыночная стоимость которой 15-20 миллионов долларов», - сказал Купранец, добавив, что следователи анализируют собранные доказательства и проводят досудебное расследование в рамках открытых уголовных производств.

Как сообщалось, 10 декабря полиция провела в Затоке масштабную спецоперацию по пресечению деятельности ОПГ, в состав которой входили чиновники местных органов власти, местные судьи, прокуроры, работники СБУ и Нацполиции. Группировки занимались махинациями с землей в курортной прибрежной зоне.