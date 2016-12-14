Больше миллиона гривень ПриватБанк уже перечислил в акции "Країна чарівників"

Согласно условиям акции, каждый раз, когда клиенты будут рассчитываться картами за покупки, из этого фонда на помощь детям автоматически перечисляется 10 грн.

«Перед Николаем и Рождеством стать волшебником очень просто, для этого даже не нужно перечислять средства, просто поддержать акцию, оплачивая покупки не наличными, а картами нашего банка”, – отмечает руководитель благотворительных проектов ПриватБанка Анна Павлова.

Сегодня первая партия медикаментов отправлена в Днепропетровскую детскую областную на сумму 700 000 грн, до конца недели партия препаратов почти на 500 000 грн будет доставлена в Лисичанск в Луганскую областную детскую больницу. Всего же в рамках акции уже в декабре будут обеспечены поставки самых необходимых препаратов в детские больницы Львова, Херсона, Николаева и Одессы. В январе 2017 готовятся закупки необходимых для спасения детей медикаментов в другие медучреждения Украины.

Чтобы стать участником волшебной акции, нужно просто зарегистрироваться на ее странице в Интернете на kc.pb.ua. Начиная с 1 декабря и до нового года каждый раз, когда участники акции будут расплачиваться картами за покупки на сумму более 50 грн, из фонда акции будут автоматически перечислены 10 грн на покупку лекарств для онкобольных детей.