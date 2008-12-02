Меджлис: Украина избегает восстановления прав крымских татар
Об этом сообщили британскому министру
Меджлис крымских татар заявляет, что с одной стороны Украина содействует обустройству возвратившихся в Крым после депортации крымских татар, а с другой стороны - избегает принятия законов, направленных на полное восстановление прав крымскотатарского народа.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, об этом руководители Меджлиса заявили сегодня в Симферополе в ходе встречи с министром Великобритании по делам Европы Кэролайн ФЛИНТ.
|Рефат ЧУБАРОВ
Со своей стороны, лидер Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ подчеркнул важность участия международных организаций в оказании помощи в своевременном разрешении вопросов, связанных с определением статуса крымскотатарского народа и механизмами реализации права на самоопределение в составе независимого Украинского государства.