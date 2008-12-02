Меджлис: Украина избегает восстановления прав крымских татар

Меджлис крымских татар заявляет, что с одной стороны Украина содействует обустройству возвратившихся в Крым после депортации крымских татар, а с другой стороны - избегает принятия законов, направленных на полное восстановление прав крымскотатарского народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, об этом руководители Меджлиса заявили сегодня в Симферополе в ходе встречи с министром Великобритании по делам Европы Кэролайн ФЛИНТ.

«К сожалению, официальные власти Украины рассматривают крымскотатарский народ в качестве некоего объекта, но только не субъекта, наделенного, как и любой иной народ, неотъемлемыми правами. Этим подходом объясняется и отсутствие постоянного и полноформатного диалога между органами власти Украины и крымскотатарским народом», - отметил первый заместитель председателя Меджлиса Рефат ЧУБАРОВ.

Со своей стороны, лидер Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ подчеркнул важность участия международных организаций в оказании помощи в своевременном разрешении вопросов, связанных с определением статуса крымскотатарского народа и механизмами реализации права на самоопределение в составе независимого Украинского государства.