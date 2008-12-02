В Киеве еще будет +13°

В среду, 3 декабря, на большей части территории Украины небольшой дождь, местами туман, видимость 200-500 м. Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

В частности, 3 декабря, в западных, северных и центральных областях - небольшой дождь, на остальной территории - без существенных осадков. В Украине местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, на побережье Крыма - до 10°; днем - 7-12°, в южных областях - 10-15°, в Крыму - до 18°; в Карпатах ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 1-6° тепла.

4-5 декабря облачно с прояснениями. В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях - временами небольшой дождь, в Закарпатье - умеренный дождь, в Карпатах - дождь с мокрым снегом, на остальной территории - без существенных осадков. 4 декабря местами туман. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 4-9° тепла, на побережье морей - до 11°, в западных и восточных областях - 1-6° тепла; днем - 7-13°, на юге - до 15°, в Крыму - 16-20°; в Карпатах ночью - 0-5° тепла, днем - 4-9°.

6-7 декабря в западной части временами дождь, в Карпатах - с мокрым снегом, в северных и местами центральных областях - небольшой дождь, на остальной территории - без существенных осадков. Температура ночью - 2-8° тепла, на крайнем юге - до 11°; днем - 5-11°, в южных областях - 9-15°, в Крыму - 13-18°; в Карпатах ночью – около 0°, днем - 1-6° тепла.

В Киеве 3 декабря облачно. Временами небольшой дождь, туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 5-7° тепла, днем - 9-11°.

В Киевской области облачно. Временами небольшой дождь, туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 7-12°.

4-5 декабря облачно. Небольшой дождь (ночью местами). 4 декабря кое-где туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 4-9° тепла, днем - 8-13°.

6-7 декабря временами небольшой дождь. Температура ночью - 2-7° тепла, днем - 5-10°.