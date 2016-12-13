Украинский телеканал расширил вещание в оккупированном Донецке

Об этом говорится в сообщении Донецкой региональной дирекции Национальной телекомпании Украины.

Передачи регионального украинского вещателя можно видеть не только на окраинах, но и в других районах оккупированного областного центра, отмечается в сообщении.

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Ранее аналоговый сигнал "До ТеБе" можно было принимать только в южной части города, сейчас же смотреть телеканал на обычную антенну можно и в других районах, в частности, в Пролетарском, расположенном на западе областного центра.

"Территория нашего вещания постоянно увеличивается. Важно, чтобы наш канал был и в эфире временно оккупированной территории, чтобы тамошние жители знали, как сегодня живет свободная часть Донетчины, как она возрождается, развивается, какие у нее перспективы. И это лучше любой агитации и пропаганды", – отметил исполнительный директор филиала Национальной телекомпании Украины "Донецкая региональная дирекция" Виктор Подлесный.

Как известно, областное телевидение после эвакуации из Донецка 27 февраля 2015 года возобновило вещание под логотипом "До ТеБе".

Сейчас канал в цифровом и аналоговом форматах или через кабельные сети можно смотреть в подавляющем большинстве городов и районов Донецкой области, подконтрольных украинской власти.