Жителя Львовской области, который пытался переправить кавказцев в Польшу, приговорили к 7 годам заключения

Как передает Zaxid.net, в мае пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины на украинско-польской границе задержали жителя Львовщины, который перевозил трех выходцев из кавказского региона Российской Федерации. Целую семью - мужчину, женщину и их 4-летнего ребенка пытались переправить в Польшу, а затем в страны Западной Европы.

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Позже на Винниччине задержали его сообщника, с которым они организовали бизнес по переправке нелегалов.

Расследование установило, что граждане причастны к ряду других случаев незаконной переправки людей за границу. Их действия квалифицировали по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», совершенные организованной группой или совершенные из корыстных побуждений.

Винницкий городской суд Винницкой области признал обоих мужчин виновными в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.