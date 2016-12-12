Посол Украины в Польше назвал провокацией инцидент на марше орлят, участники которого выкрикивали "Смерть украинцам"

Об этом посол заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы обратились в МИД Польши, к центральным органам власти, местным органам власти с требованием провести расследование этого инцидента и найти виновных, и в будущем не допустить подобного рода действий и мероприятий. Пока такого ответа (от польского МИД - Ред.) еще нет", - заявил Дещица.

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Посол пообещал, что украинская сторона будет делать акцент на том, чтобы найти виновного в разжигании межнациональной розни.

"Мэр (Перемышля - Ред.) получил письмо от нашего генерального консула в Люблине с просьбой провести расследование этого инцидента и дать ему оценку... На видео был призыв одного человека. И далее огласки не было. А мы сами распространяем эту информацию, возможно, это была некая провокация, предавая этой провокации еще большей огласке", - отмечает Дещица.

Ранее СМИ обнародовали видеозапись "Марша орлят перемышльских и львовских", который проходил в польском городе Перемышль (расположен в 7 км от границы Украины) в субботу, 10 декабря. В момент прохождения колонны мимо здания Украинского народного центра один из демонстрантов прокричал "Смерть украинцам!" и участники шествия хором его поддержали.

Отмечается, что в этом году "марш орлят" организовали не только правые организации, как Всепольская молодежь или Национально-радикальный лагерь, неформальная группа "Патриотический Перемышль", но и учреждение культуры Подкарпатского воеводства - Культурный центр в Перемышле. При этом патронат над маршем взял, в частности, мэр Перемышля Роберт Хома.