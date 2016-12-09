В Днепре рекордно возросло количество пострадавших из-за гололеда: в травмпункты выстраиваются очереди (видео)

В Днепре люди выстраиваются в очереди в травмпункты из-за гололеда. В городе резко увеличилось количество травм, в частности – переломов, говорится в сюжете ТСН.12:00.

Отмечается, что дороги и тротуары в городе посыпаны противогололедными средствами, а вот на внутренне-квартальных – сплошной лед.

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"Тяжесть травм повышается, если раньше было два-три перелома за сутки, до пяти. То сейчас их до десяти-пятнадцати", - говорит зав. травматологическим пунктом Днепровской больницы №16.

Большинство пострадавших – это люди пожилого возраста.

Напомним, сегодня, 9 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"9 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в горных районах местами 25 м/с", - говорится в сообщении.