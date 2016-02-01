Сильные осадки и ветер: по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Днем 1 февраля в западных областях отдельные порывы ветра 15-20м/с; в карпатском регионе местами сильный снег и дождь, местами гололед и налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.

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Утром в приазовье местами туман при видимости 200-500 м. На дорогах страны, кроме Крыма и Приазовья, местами гололедица.

Кроме того, на дорогах северных, северо-восточных и центральных областей местами гололедица, утром и днем в Карпатах и на Закарпатье местами сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Ранее гидрометцентр сообщал, что в высокогорье Закарпатской области 1-2 февраля сохранится опасность схода лавин.