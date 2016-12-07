Суд в Харькове продлил арест экс-мэру Славянска Штепе до 3 февраля

Червонозаводской райсуд Харькова продлил экс-мэру Славянска Неле Штепе меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 февраля 2017 года, сообщает Depo.ua.

"Соответствующее решение было принято сегодня, 7 декабря. Мера пресечения для Штепы была продлена по ходатайству прокуратуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд учел тяжесть обвинения подсудимой, общественный интерес в деле и нормы действующего УПК, которые запрещают избрание иного, кроме содержания под стражей, вида меры пресечения для обвиняемых по ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность Украины).

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Следующее заседание назначено на 14:00 27 декабря. Суд продолжит изучение видео доказательств по делу.

Как сообщал УНИАН, 28 октября Червонозаводский районный суд Харькова продлил до 26 декабря содержания под стражей экс-мэра Славянска Штепы, которая обвиняется в сепаратизме.

Справка УНИАН. Штепу обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.