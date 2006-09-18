В Донецке выстрелами из пистолетов тяжело ранены несколько человек
17:10, 18 сентября 2006Общество
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На месте работает опергруппа
Сегодня в Донецке около 15 ч. 15 мин. у дома по адресу бульвар Шевченко, 29, неподалеку от центра города, выстрелами из пистолета тяжело ранены несколько человек.
Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью главного облуправления милиции, в результате обстрела пострадали несколько человек, которые госпитализированы в тяжелом состоянии.
С места преступления правоохранители изъяли два пистолета, один из которых – с глушителем. Точное число пострадавших пока неизвестно.
На месте происшествия работает оперативная группа милиции.
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