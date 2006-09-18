В Донецке выстрелами из пистолетов тяжело ранены несколько человек

Сегодня в Донецке около 15 ч. 15 мин. у дома по адресу бульвар Шевченко, 29, неподалеку от центра города, выстрелами из пистолета тяжело ранены несколько человек.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью главного облуправления милиции, в результате обстрела пострадали несколько человек, которые госпитализированы в тяжелом состоянии.

С места преступления правоохранители изъяли два пистолета, один из которых – с глушителем. Точное число пострадавших пока неизвестно.

На месте происшествия работает оперативная группа милиции.