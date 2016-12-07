Перестрелка в Княжичах: сотрудников госохраны до сих пор не отстранили от службы

Об этом во время заседания парламентского комитета по трагедии в Княжичах заявил и.о. главы Нацполиции Вадим Троян, передает Еспресо.TV.

"Они не отстранены, так как я их только заслушал сегодня, и определили по их инструкции, кто что делал и были ли ошибки в их работе. Во-вторых вчера были похороны, тела не хотели отдавать, мы решали эти дела. Вчера я не хотел делать такие заявления", – рассказал Троян.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в селе Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Руководство Министерства внутренних дел Украины назначило служебное расследование относительно инцидента. Также прокуратура установит причины и обстоятельства стрельбы.

Сообщалось, что всех участников стрельбы в Княжичах и их руководство отстранили от работы.