Генпрокурор восстановил картину трагедии в Княжичах и рассказал о банде грабителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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По его словам, в сентябре этого года в Киеве в районе проспекта Победы произошло разбойное нападение на валютчиков. По их заявлению было зарегистрировано соответствующее производство и в результате следственно-оперативных действий вблизи места ограбления был найден автомобиль без номерных знаков, в котором потерпевшие опознали транспортное средство, из которого выходили нападавшие, одетые в форму с надписью СБУ.

В результате дальнейшей профессиональной работы оперативников МВД, пояснил Луценко, был установлен предполагаемый организатор преступной группы, который ранее работал в спецподразделении Министерства внутренних дел.

«В ходе санкционированного прослушивания его телефона были установлены его контакты, и что он снова планирует создать новую разбойную группу и совершить новое разбойное нападение. Путем дальнейшего наблюдения за этой группой было установлено, что подозреваемые и их организатор выезжали на территорию населенного пункта Княжичи, где имели остановку возле одного из домов. В ходе снятия информации с их телефонов стало понятно, что “операция” планируется в ближайшие 5 дней, дальше организатор собирался выезжать отдыхать за границу», - сказал генпрокурор.

Поэтому, продолжил Луценко, МВД приняло правильное решение: сформировало группу, в том числе из бойцов КОРДа, и разместило их в помещении, которое предположительно должно было быть объектом разбойного нападения.

По данным генпрокурора, именно в этот трагический день, 4 декабря, другие сотрудники МВД следили за организатором и исполнителем этого разбойного нападения, и они действительно выехали из района населенного пункта Буча в направлении Княжичей. В Княжичах была организована засада по месту предполагаемого совершения преступления, а также на въезде в этот населенный пункт был установлен пункт наблюдения силами разведки МВД (два работника).

«Дальше произошли события, которые сформировали форс-мажор в ситуации, - сказал Луценко. - В частности, возле дома, где находилась разведка МВД, сработала сигнализация, и туда прибыл автомобиль Государственной службы охраны Киевской области. К сожалению, без обязательных в таких случаях проблесковых маячков».

По словам генпрокурора, в 01.52 сработала сигнализация, в 02.10 прибыл первый автомобиль ГСО с двумя работниками. В 03.20 прибыл второй автомобиль ГСО с четырьмя правоохранителями. Они обнаружили, что к этому помещению, где сработала сигнализация, приставлена лестница и взломаны окна гаража и дома.

«Соответственно, были признаки вероятного ограбления. Один наряд ГСО пошел обследовать прилегающую территорию по одному маршруту, другой - по другому. И когда первый наряд вернулся на исходную точку, увидел, что первый наряд в постройке задержал двух человек, которыми были разведчики МВД. Эти сотрудники разведки сообщили свое руководство, что к ним подходят неизвестные в черном (они не видели, что это за машины, на которых те прибыли, им запрещено было выходить из помещения для того, чтобы не потерять конспиративную точку наблюдения за въездом предполагаемых преступников). Позже они сообщили, что их захватили. И это стало форс-мажором для всех руководителей операции по задержанию преступников”, - объяснил Луценко.

Генпрокурор подытожил, что руководство операции дальше действовало непрофессионально и неправильно, результатом чего стали тяжкие последствия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.