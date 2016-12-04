Трагедия в Княжичах: журналисты показали видео с места событий
14:18, 04 декабря 2016Общество
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Журналисты показали видео с места трагедии в Княжичах под Киевом, где погибли пятеро полицейских.
Фото с места гибели пятерых полицейских под Киевом / facebook.com/anton.gerashchenko.7
На данный момент полиция оцепила место трагедии, сообщает Эспрессо.
Также, по словам очевидцев, перестрелка произошла около 05:00.
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Местные жители, которые услышали выстрелы, сразу вызвали правоохранителей.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла трагедия, полицейские по ошибке перестреляли друг друга - погибли 5 человек.
В МВД отказались давать комментарии, заявив, что делом будет заниматься Генпрокуратура.
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