Президент ввел в действие решение СНБО по коррупции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в соответствии со статьей 107 Конституции Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 31 октября 2008 года «О состоянии противодействия коррупции в Украине».

Об этом говорится в указе Президента, размещенном на его сайте.

Президент также возложил контроль за выполнением этого указа на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

СНБО, проанализировав состояние противодействия коррупции в Украине, в своем решении от 31 октября 2008 года отмечает неотложную необходимость принятия эффективных мер в сфере борьбы с коррупцией.

На решение этой проблемы направлено решение СНБО от 21 апреля 2008 года «О мерах по реализации национальной антикоррупционной стратегии и институционного обеспечения целостной антикоррупционной политики», введенное в действие указом Президента Украины от 5 мая 2008 года №414, и ряд указов главы государства

СНБО констатировала, что состояние выполнения указанного решения и соответствующих актов Президента Украины органами исполнительной власти остается неудовлетворительным.

До сих пор не утверждена новая редакция плана мер по реализации Концепции преодоления коррупции в Украине «На пути к добропорядочности» на период до 2010 года.

До настоящего времени не создано надлежащей законодательной базы для более эффективного противодействия коррупции, нерешенными остаются вопросы усиления ответственности за коррупционные деяния, ограничения имуннитетов, институционного обеспечения противодействия коррупции, введения судебной реформы.

В то же время СНБО решила признать положительным первый опыт деятельности Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции, что позволило улучшить состояние координации мер по предотвращению и противодействию коррупции.