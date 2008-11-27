Суд вынес приговор семи участникам беспорядков в Судаке

7 человек привлечены к ответственности за перекрытие дороги и сопротивление правоохранительным органам в крымском городе Судак в июле прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, суд вынес приговор организатору и активным участникам беспорядков в Судаке.

Прокуратурой полностью доказана вина 6-х участников несанкционированной акции в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - сопротивление работнику правоохранительных органов при исполнении им служебных обязанностей, насилие в отношении работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. «Двое из наиболее агрессивных «пикетчиков» приговорены к 3 и 2,6 годам лишения свободы. Остальным назначено наказание, не связанное с лишением свободы», - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

Организатор беспорядков, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, ранее был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК Украины - организация группового нарушения общественного порядка. В соответствии с санкцией этой статьи он оштрафован.

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года в Судаке граждане из числа крымских татар собралась у горсовета. Пикетчики требовали встречи с мэром Судака, хотели высказать ему ряд претензий на землю. Не дождавшись представителей власти, собравшиеся перекрыли дорогу.

Для обеспечения общественного порядка на место выехал заместитель начальника ГУ МВД Украины в АРК - начальник милиции общественной безопасности Николай ФЕДОРЯН, сотрудники Судакского гороотдела милиции, бойцы Внутренних войск, экипажи ГАИ. Правоохранители предприняли попытку освободить проезжую часть, но столкнулись с физическим отпором, сообщала тогда милиция.

Четырех наиболее агрессивно настроенных молодых людей пришлось задержать и доставить в милицию для оформления правонарушения. На время дорогу удалось разблокировать, однако потом эта же группа граждан снова блокировала движение на центральной улице Судака. В связи с возникшим затором милиция вновь стала оттеснять пикетчиков с дороги. Движение удалось восстановить ценой травм, полученных рядом сотрудников милиции и военнослужащими Внутренних войск, сообщали в милиции Крыма. В ходе потасовки пострадал и замначальника крымской милиции Н.ФЕДОРЯН: он получил удар по голове, ему порвали форменную рубашку. Прокуратурой было возбуждено несколько уголовных дел.