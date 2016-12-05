Бойцы АТО поздравили волонтеров с их праздником (видео)

Видеопоздравление обнародовано на YouTube-канале "Военного телевидения Украины".

«Бойцы АТО поздравляют всех волонтеров с праздником! Крепкого здоровья, благополучия, согласия и мира в нашей стране! Благодарим безмерно за ваш труд!», – говорится в аннотации к видео.

«Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития» отмечается ежегодно 5 декабря с 1985 года, когда Генеральная Ассамблея ООН резолюцией № A/RES/47/3 предложила правительствам отмечать именно этот день, как день волонтера.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на передовой президент Украины Петр Порошенко поздравил волонтеров с праздником. «Я здесь, чтобы поздравить вас с Днем волонтера, поблагодарить за ту большую работу, которую вы делаете. И сделать то, что государство должно сделать – наградить государственными наградами и бойцов Вооруженных сил Украины, и наших волонтеров», - сказал президент.