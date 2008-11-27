Круглый стол: «Мировой кризис: в поисках выхода»

«Общественная организация «Центр социально-консервативной политики» представляет круглый стол: «Мировой кризис: в поисках выхода» В работе круглого стола принимают участие депутаты Верховной Рады Украины и Государственной Думы РФ, представители творческой элиты, ведущие члены экспертного сообщества. Мероприятие состоится в конференц-зале «Симфония» отеля «Опера» (ул. Б Хмельницкого, д. 53). Нужна аккредитация до 17.00 1 декабря. Телефон: 8(044)353-77-46 Дата проведения: 14:00, 2.12.2008

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