"Газпром" еще не решил по какой цене перепродавать туркменский газ Украине

"Газпром" сможет назвать цену газа для Украины на 2009 год после переговоров со странами Центральной Азии, которые завершатся в течение двух недель, заявил журналистам начальник управления по работе со странами ближнего зарубежья "Газпрома", гендиректор "дочки" холдинга - ООО "Газпром сбыт Украина" Анатолий Подмышальский.

Украина получает законтрактованный "Газпромом" газ центральноазиатского, преимущественно туркменского происхождения. В 2008 году Украина платит 179,5 доллара за тысячу кубометров импортного газа.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер 20 ноября сказал, что цена газа для Украины с 1 января 2009 года может превысить 400 долларов за тысячу кубометров при переходе на рыночные отношения.

"Мы сегодня порядок цен для Украины назвать не можем. Вопрос о поставках газа на Украину не может быть окончательно решен, пока Россия не завершит работу в центральноазиатских странах. Вопрос закупки Россией азиатского газа практически решен. Думаю, в ближайшие 10-15 дней переговоры будут завершены", - цитирует гендиректора “Газпром сбыт Украины” РИА “Новости”.

Россия обещает возобновить переговоры о новых газовых контрактах с Украиной после погашения к 1 декабря "Нафтогазом Украины" долга за газ, закачанный в подземные хранилища в течение сентябрь и частично октября.