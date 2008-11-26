"Газпром" еще не решил по какой цене перепродавать туркменский газ Украине
На переговоры нужны две недели
"Газпром" сможет назвать цену газа для Украины на 2009 год после переговоров со странами Центральной Азии, которые завершатся в течение двух недель, заявил журналистам начальник управления по работе со странами ближнего зарубежья "Газпрома", гендиректор "дочки" холдинга - ООО "Газпром сбыт Украина" Анатолий Подмышальский.
Украина получает законтрактованный "Газпромом" газ центральноазиатского, преимущественно туркменского происхождения. В 2008 году Украина платит 179,5 доллара за тысячу кубометров импортного газа.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер 20 ноября сказал, что цена газа для Украины с 1 января 2009 года может превысить 400 долларов за тысячу кубометров при переходе на рыночные отношения.
"Мы сегодня порядок цен для Украины назвать не можем. Вопрос о поставках газа на Украину не может быть окончательно решен, пока Россия не завершит работу в центральноазиатских странах. Вопрос закупки Россией азиатского газа практически решен. Думаю, в ближайшие 10-15 дней переговоры будут завершены", - цитирует гендиректора “Газпром сбыт Украины” РИА “Новости”.
Россия обещает возобновить переговоры о новых газовых контрактах с Украиной после погашения к 1 декабря "Нафтогазом Украины" долга за газ, закачанный в подземные хранилища в течение сентябрь и частично октября.