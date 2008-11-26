Силы НАТО смогут следовать через территорию Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уполномочил министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА на подписание Соглашения между Украиной и Организацией Североатлантического договора о транзитном перемещении сил и персонала НАТО по территории Украины.

Об этом говорится в распоряжении Президента, размещенном на его официальном сайте.