Читатели УНИАН определились с цитатой, которая заслуживает попасть в "золотой фонд цитат" Януковича

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН.

Так, 50% читателей УНИАН больше всего оценили цитату экс-президента Виктора Януковича "О том, что я в Ростове, я узнал из средств массовой информации".

17% опрошенных понравилось высказывание Януковича "Я из Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью". Наверное, все вспомнили вот это видео:

При этом 14% читателей больше всего "зацепила" фраза "Я такого не помню", которую периодически повторял беглый экс-президент во время своего выступления на допросе, когда доходило до ответов на важные вопросы. И это при том, что Янукович принес с собой на допрос немало "вспомогательных материалов" и заблаговременно подготовленных "заметок".

Еще 12% оценили цитату "Это вопрос философский. Я не философ". Очевидно, у многих в этот момент промелькнула в голове мысль о "проффесоре" Януковиче, как он сам себя однажды назвал в письменных документах.

Лишь 4% опрошенных пожелали внести в "золотой фонд цитат" Януковича фразу "Что касается украинского народа, как он ко мне относится, это дело украинского народа".

Еще 3% проголосовали за выражение "Я хотел сделать как лучше для людей". Очевидно, бывшему "гаранту" никто не поверил.