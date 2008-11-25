Луценко: работа милиции на железной дороге - неудовлетворительна

Начальник линейного управления МВД на железнодорожном транспорте, а также начальники шести управлений милиции на железнодорожном транспорте сегодня написали рапорты об освобождении от должностей из-за того, что коллегией МВД признана их работа неудовлетворительной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил журналистам министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Деятельность МВД на железнодорожном транспорте признана неудовлетворительной», - сказал он, добавив при этом, что «ее начальник и 6 начальников управлений на железных дорогах сегодня написали рапорты».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, пока руководство этой службой передано под контроль первого заместителя министра МВД Михаила КЛЮЕВА.

В контексте этого руководитель ведомства заметил, что в течение двух месяцев будет проводиться проверка работы этого подразделения МВД, после чего будет принято кадровое «а, возможно, организационное решение по укреплению этого подразделения».