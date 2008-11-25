Нацбанк намерен выпускать депозитные сертификаты для физлиц

Национальный банк Украины намерен выпускать депозитные сертификаты для физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью телеканалу «Интер» глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Вы сможете приносить свои деньги в национальный банк на один, два, три, пять лет и тогда уж точно вы не прогорите», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, 23 октября руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ заявил, что отток денежных средств с банковских депозитных счетов в октябре 2008 г. составил 16,9 млрд. грн.

По его словам, в целом на банковских депозитных счетах на 21 октября 2008 г. находилось 321,5 млрд. грн. «Это депозиты населения и субъектов хозяйствования», - отметил он.

В.ЛИТВИЦКИЙ связал тенденцию оттока средств с паникой на финансовом рынке.