Генеральный директор Чернобыльской АЭС взял на себя всю ответственность

Аннулировать торги и отклонить все тендерные предложения по проекту нового укрытия Чернобыльской атомной электростанции решил ее генеральный директор Игорь ГРАМОТКИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, руководитель ЧАЭС взял на себя ответственность, поскольку имел такое право как заказчик.

Учитывая резонансный характер этого события, будет создана правительственная комиссия для изучения причин и мотивов принятия этого решения, предоставит свои выводы и рекомендации относительно последующих действий, отмечается в сообщении.