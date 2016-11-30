Нацсовет обнародовал список запрещенных за последние два года фильмов и сериалов

Список фильмов, государственные прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования которых аннулированы на территории Украины, опубликован на сайте Нацсовета.

«В течение 2014-2016 гг. Госкино отказало в государственной регистрации и отменило прокатные удостоверения на трансляцию свыше 500 фильмов и сериалов. Перечень этих аудиовизуальных произведений, сформированный на основе полученных сведений от Госкино», - сообщили в пресс-службе Нацсовета.

В частности, в списке есть такие фильмы и сериалы как «9 рота», «Бандитский Петербург», «Бригада», «Интерны», «Каменская», «След», «Физрук».

Также отмечается, что по результатам постоянных мониторингов телеканалов Национальный совет еженедельно обращается в Госкино относительно соблюдения телекомпаниями требований Законов Украины «О кинематографии» и «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» для принятия соответствующих мер.

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Телесериалы и художественные фильмы, в которых регулятор видит признаки нарушений законодательных норм, передаются для рассмотрения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов. Проведя экспертизу и осуществив анализ аудиовизуальных произведений, члены комиссии делают вывод об их соответствии нормам действующего законодательства, на основании которого Госкино может отказать в государственной регистрации фильмов и выдачи государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов или его отменить.

В пресс-службе также отметили, что поскольку такая работа в рамках защиты информационного пространства продолжается, этот перечень будет дополняться.