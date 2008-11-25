В запорожской школе умерла 12-летняя девочка

В Запорожье в здании школы умерла 12-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, трагедия произошла сегодня днем в средней школе №93 на территории Шевченковского района Запорожья.

"Причины и обстоятельства случившегося еще устанавливаются. Достоверно известно лишь то, что школьница умерла в школьном актовом зале. В соответствии с расписанием уроков класса, в котором училась девочка, это произошло в свободное от уроков время - после окончания так называемой первой смены", - сообщили в прокуратуре.

По данному факту проводится проверка.