У Черновецкого успокоили Киевэнерго, что деньги когда-нибудь отдадут

Киевская городская государственная администрация обещает АЭК “Киевэнерго” обязательно компенсировать разницу в стоимости тарифов на тепло и предлагает подождать с оплатой, в связи с финансовыми трудностями, вызванными экономическим кризисом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

“По “Киевэнерго” все идет нормально...Ситуация нормальная, газ идет...Вот они говорят плохо, а я говорю хорошо”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО. Что касается долга, отметил он, то “им (“Киевэнерго” – УНИАН) хочется, чтобы мы как можно скорее перечислили им 400 миллионов, и они будут говорить каждый день”.

Однако, напомнил первый заместитель председателя КГГА, существует норма закона о теплоэнергетике, которой запрещено прекращать поставки газа в отопительный период для учреждений и организаций, которые производят тепло для населения. “Да, это не очень экономичная категория, но мы не подняли тарифы для населения”, - сказал он, отметив, что киевляне платят за тепло в три раза меньше экономически обоснованных тарифов.

В то же время, А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что КГГА обязательно выплатит указанную сумму. “Еще ни разу не было, чтобы Киев с ними не рассчитался, всегда рассчитываемся. Сегодня ситуация такая тяжелая, пусть немного подождут, отдадим обязательно...Нужно всем немного потерпеть, ничего страшного не произойдет“, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, АЭК “Киевэнерго” вчера заявила, что на 24 ноября ситуация с отоплением в городе Киеве остается критической. По данным компании, долг за газ АК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» увеличился до 187,8 млн. грн.

Причиной ситуации, которая ставит под угрозу обеспечение постоянной работы предприятий компании, является отсутствие лимитов на природный газ для АК «Киевэнерго» в результате задержки выделения из городского бюджета столицы, согласно законодательным нормам, компенсации разницы между экономически обоснованными расходами и действующими тарифами.