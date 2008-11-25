Путин пообещал, что ослабление рубля будет нежным и ласковым

Банк России допустил второе в текущем месяце ослабление рубля к бивалютной корзине на 1%, однако это решение было ожидаемо рынком и не привело к атаке на рубль. В результате ЦБ не пришлось продавать валюту из международных резервов для поддержки рубля, отмечают опрошенные РИА Новостиэксперты.

В ходе торгов на ММВБ в понедельник курс рубля к корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) достигал 31,0 рубля против 30,7 рубля в пятницу.

Представитель Банка России подтвердил, что ЦБ принял решение о симметричном расширении с 24 ноября коридора допустимых колебаний стоимости бивалютной корзины на 30 копеек в обе стороны. Предыдущее расширение коридора на те же 30 копеек было проведено 11 ноября.

По оценке экспертов, теперь верхняя граница коридора находится на уровне 31,0 рубля, нижняя - 28,6 рубля.

Сегодняшнее расширение коридора бивалютной корзины, в отличие от предыдущего, не стало для рынка неожиданным и не подтолкнуло его участников к лихорадочной скупке валюты, отмечает агентство.

"Владимир Владимирович (Путин) нам пообещал, что ослабление будет плавным, нежным, ласковым. Пока Центральный банк действует в этом духе - ослабляет по чуть-чуть. Наверное, можно поверить премьеру, что резких движений не будет", - говорит дилер компании "Альба-Альянс" Артем Рощин.