Украинская делегация в Монте-Карло решает проблему отмывания денег

Делегация Украины во главе с заместителем председателя Государственного комитета финансового мониторинга Ярославом ЯНУШЕВИЧЕМ принимает участие в Общем заседании Группы по вопросам разработки финансовых мероприятий противодействия отмыванию средств (FATF) и Специального комитета Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госфинмониторинга Украины, Общее заседание будет проходить с 24 по 26 ноября в Монте-Карло (Княжество Монако).

Кроме того, во время визита украинская делегация примет участие в заседаниях рабочих групп FATF и MONEYVAL, в ходе которых будут рассмотрены вопросы относительно рисков отмывания средств и финансирования терроризма в индустрии ценных бумаг; отмывания средств через спортивные клубы. Кроме того, внимание участников планируется сосредоточить на проблемах отмывания средств через учреждения, которые предоставляют денежные услуги: осуществляют денежные переводы, обменивают валюту.

Планируется также обсудить вопрос относительно оценки глобальных угроз отмывания средств и финансирования терроризма. Отчет по оценке глобальных рисков должен быть разработан и утвержден в июне 2010 года.