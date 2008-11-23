Папа Римский почтил память жертв Голодомора

Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане почтил память жертв Голодомора в Украине и в других регионах бывшего Советского Союза во время коммунистического режима.

"На эти дни приходится 75 годовщина Голодомора, "великого голода", который в 1932-1933 годах привел к гибели миллионов людей в Украине и в других регионах Советского Союза во время коммунистического режима", - сказал он, обращаясь на украинском языке к украинским паломникам, прибывшим в Ватикан, передает РИА Новости.

Понтифик отметил, что "никакой политический строй во имя идеологии не может отрицать права человека, его свободу и достоинство".

Вспоминая "большой голод", ставший результатом политики Сталина и повлекший миллионы жертв, Папа Римский сказал: "Я молюсь за невинных жертв этой ужасающей трагедии".