Польские грабли для Украины

24 ноября Украина опять не дождалась безвизового режима з Евросоюзом. По социальным сетям прокатилась волна троллинга в адрес президента Петра Порошенко по поводу того, что он опять не выполнил своего обещания.

Не будем вдаваться в споры о том, насколько виноват президент, пообещавший то, что гарантировать не в силах. А отметим часто проскальзывающую тему опустевшей после получения безвиза Украины.

И нужно признать, что доля правды в этих шутках есть. Как только покинуть родину, хоть и на время, станет намного легче, многие украинцы могут ринутся искать лучшей жизни в сытой Европе.

Речь, конечно же, не столько о безвизовом режиме, сколько о дальнейших шагах на пути евроинтеграции. Ведь после облегчения доступа в Европу для туристов, следующим этапом зачастую становится либерализация в вопросах трудовой миграции, что может стать настоящей проблемой для государства.

Об этом очень хорошо известно нашим соседям-полякам, которые после вступления в ЕС испытали настоящий демографический кризис, потеряв сразу 2 млн работоспособного населения. И Украина рискует наступить на те же грабли.

Главная ошибка Польши, в свое время, заключалась в том, что до вступления в Евросоюз не были реализованы достаточные стимулы для того, чтобы граждане остались в стране.

Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», проведенному в сентябре текущего года, 40% украинцев готовы выехать за границу на временную работу, 25% - уже интересовались возможностью работать вне Украины. Каждый десятый житель Украины имеет опыт работы за границей, а 30% наших сограждан с удовольствием бы уехали туда навсегда.

При этом среди тех 40%, кто желает временно работать за границей, лишь 23% оценили свои шансы как существенные. Несложно догадаться, что с либерализацией отношений Украины и ЕС их доля будет только увеличиваться.

Главная ошибка Польши, в свое время, заключалась в том, что до вступления в Евросоюз не были реализованы достаточные стимулы для того, чтобы граждане остались в стране. Поэтому в Германию, Англию, Нидерланды и прочие западноевропейские страны ринулись поляки, которых не устраивал уровень заработка и перспективы на родине.

Такой же сценарий ждет и Украину, и даже более суровый. Потому что соседи будут не только не препятствовать, но и способствовать оттоку наших сограждан еще до того, как мы станем полноценным членом ЕС.

Уже сейчас в Польше работает около 1 млн украинцев, а потребность в рабочей силе составляет столько же. Поэтому Польша постоянно работает над тем, чтобы привлекать новых мигрантов, в первую очередь – из Украины.

Сегодня разрабатываются изменения, которые позволят украинским трудовым мигрантам пользоваться всеми правами и социальной защитой наравне с польскими рабочими. Причем больше половины польских компаний готовы нанимать украинцев не только в качестве чернорабочих, но и на руководящие должности. Более того, украинцам даже хотят упростить открытие в Польше собственного бизнеса (кстати, упрощают или уже упростили регистрацию бизнеса для украинцев и даже рекламируют это Хорватия, Словения и страны Балтии).

Часть из этих инициатив заработает с нового года, остальные упрощения поляки могут привязать к получению Украиной безвизового режима.

А как же Украина готовится к тому, что рано или поздно и остальная Европа откроет свои объятия для украинских работников? Мы играем в социализм, поднимая минимальную зарплату в два раза одним махом, повышаем зарплаты бюджетникам на 50% и обсуждаем другие инициативы, которые на корню нивелируют эффект от снижения единого социального взноса в два раза в текущем году.

Трудолюбивых, мотивированных и предприимчивых украинцев из-за границы будут звать все сильнее. И безвиз здесь не при чем, ведь демографические проблемы в Европе не лечатся быстро.

Чтобы было понятнее: снижение ЕСВ привело к тому, что государство стало забирать меньше средств в бюджет, оставив их бизнесу. Теперь же нам говорят: «Поигрались и хватит». При минималке в 3200 грн социальные отчисления вновь вырастут, государство сможет выдать больше денег бюджетникам и, возможно, даже осовременить пенсии старикам.

Но вот заставить бизнес платить такую зарплату и отчислять больше сборов государство не в силах. И по всем малым городкам, где продавщица в магазине или сторож на проходной зарабатывает намного меньше 3200 грн, прокатится волна увольнений с последующим нелегальным трудоустройством.

А теперь угадайте, что выберет человек: работать в Украине за гроши и нелегально, либо же законно трудится в Польше или любой другой стабильной и процветающей стране ЕС за куда более существенное вознаграждение?

Шутки о том, что после безвиза опустеют магазины, заправки, кафе, и некому будет починить вам кран в ванной, уже не кажутся такими несбыточными (хоть и не связаны с безвизовым режимом, который не предполагает свободной миграции рабочей силы, напрямую).

Ведь вы можете сколько угодно готовить слесарей и электриков в ПТУ (которые наши чиновники и законодатели то лишают финансирования, то реанимируют), но без сильной экономики – читай, работающего бизнеса, готового платить им высокие зарплаты – рабочих в стране вы не удержите.

На то, чтобы в украинская экономика выросла хотя бы до уровня польской – в нашем случае уйдут десятилетия. И даже при этом для того, чтоб рост хоть когда-нибудь начался, создать более выгодные условия для бизнеса нужно намного быстрее, сейчас.

Для этого, как минимум, необходимо не выжимать из него налоги для наполнения «нарисованного» бюджета страны, а позволить инвестировать эти средства в развитие своего одела. Плюс к этому – создать предпосылки для привлечения внешних инвестиций, защитив права собственности и проводя эффективное регулирование.

Капитал куда охотнее пойдет на развивающийся рынок с перспективами высокого роста, нежели в стабильные, но медленно растущие экономики европейских стран – это прописной макроэкономический закон.

В среднесрочной перспективе можно оказаться в положении Польши, которая сегодня вынуждена думать и о повышении рождаемости, и о методах возврата на родину уехавших граждан, и о том, как привлечь мигрантов на пустующие рабочие места.

Только для того, чтоб вкладывать свои деньги, инвесторы должны быть уверены, что в Украине приветствуют предпринимателей, а не пугают их обысками, что ты волен выбирать любое поле деятельности, а не ютиться в гетто индустриальных парков, что задача налоговой – не наполнять бюджет любой ценой, выполняя пресловутый план, а помогать тебе работать цивилизованно. Проще говоря, иностранный инвестор должен увидеть Украину в топе рейтинга Doing Business, а не на 80-м месте, как сейчас.

Если ничего подобного не делать (то есть, продолжать вести государственные дела, как сейчас), в среднесрочной перспективе можно оказаться в положении Польши, которая сегодня вынуждена думать и о повышении рождаемости, и о методах возврата на родину уехавших граждан, и о том, как привлечь мигрантов на пустующие рабочие места. Только – в положении Польши без польских бюджета и инфраструктуры, армии и зарплат, правоохранительной, здравоохранительной и образовательной систем, золотовалютных резервов, статуса члена мощнейшего военного альянса – НАТО.

Может показаться, что у Украины еще много времени изменить ситуацию: Европа явно не торопится принимать нас, даже безвиз для турпоездок не хотят давать, что уж говорить об открытии ворот для миграции рабочих. Однако трудолюбивых, мотивированных и предприимчивых украинцев из-за границы будут звать все сильнее. И безвиз здесь не при чем, ведь демографические проблемы в Европе не лечатся быстро.

Поэтому нужно уже сегодня создавать условия для того, чтобы в стране оставались в первую очередь предприниматели, способные создавать и развивать бизнес – и рабочие места – для работы на которых останутся украинцы. Чтоб безвиз, в итоге, сохранил свое основное предназначение – для упрощения туристических поездок, знакомства с другими странами и культурного обмена.

Дмитрий Сидоренко