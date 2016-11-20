Благотворительная ярмарка НАТО профинансирует два гуманитарных проекта в Украине (фото)

Об этом в интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила временно исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Наталья Костенко.

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По ее словам, Украина уже девятый год подряд присоединяется к благотворительной деятельности НАТО.

«Нынешняя ярмарка выбрала два проекта в Украине - для благотворительного фонда «Счастливый ребенок», в рамках которого будет приобретено хирургическое оборудование для детской областной больницы в Запорожье, и для благотворительного фонда «Ради детей Украины», где финансирование будет направлено на замену окон в Центре социальной реабилитации детей-инвалидов в Днепропетровской области», - сказала Костенко.

На украинском стенде можно приобрести отечественные товары известных торговых марок, изделия мастеров традиционных ремесел, таких, как известная Петриковская роспись, новогодние елочные украшения ручной работы из Львова, шерстяные носки из Ивано-Франковска, куклы ручной работы, деревянные шкатулки для драгоценностей, водку, колбасы и прочее.

На другом стенде в секции «Национальная кухня» гости благотворительной ярмарки могут отведать украинские голубцы, налистники с маком и творогом, запивая вкусным компотом или квасом. Для желающих также есть и украинская водка.

В ярмарке принимают участие все страны-члены и партнеры НАТО.

Благотворительная ярмарка НАТО учреждена в 1968 году под патронатом супруги генерального секретаря альянса и супруги председателя военного комитета.