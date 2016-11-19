Известные Украинцы станут официантами ради пострадавших на востоке Украины детей

19 ноября 2016 12 известных украинцев наденут фартуки официантов, и в течение 5 часов будут собирать средства для лечения и протезирования детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

Гостей мероприятия будут обслуживать известные политики, спортсмены, телеведущие, актеры. Среди них Георгий Тука - заместитель министра оккупированных территорий; Алла Мартынюк - актриса, певица; Ольга Трофимцева - заместитель министра аграрной политики; Геннадий Друзенко - основатель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова; Ольга Кучер - ведущая телеканала "СТБ"; Евгения Добрынина - Миссис Украина Европа 2016; Тимофей Нагорный - Президент фонда волонтеров Украины; Юрий Сугак - главный редактор ТРК «Украина; Екатерина Половая - дизайнер, модель; Андрей Булгаров - телеведущей-публицист; Александр Куликовский - общественный деятель; Роман Грищук - руководитель студии «Мамахохотала». Почетные гости мероприятия: Сергей Тарута - народный депутат Украины, Руслана - певица, Богдан Гулямов - президент баскетбольного клуба «Строитель», Наталья Шелепницкая - оперная певица, народная артистка Украины. Также гостями мероприятия будут представители международных фондов, политические и общественные деятели.

Организаторы мероприятия - переселенцы из Донбасса, представители общественного движения «Земляки» приглашают киевлян и гостей города 19-го ноября посетить Charity Day, а также приобщиться к участию в благотворительном аукционе детских картин, которые нарисовали юные художники в поддержку детей, пострадавших от войны. Во время обеда и аукциона гости и участники (по желанию), будут иметь возможность высказать свою позицию на проблему детей войны 21 века со сцены.

«Сухая статистика ЮНИСЕФ свидетельствует, что более полумиллиона детей на востоке Украины пострадали в результате войны, погибли в результате обстрела и получили серьезные увечья. В реальности цифры в разы больше! Мы хотим обратить внимание киевлян и жителей других городов на то, что война калечит и убивает украинских детей. На сайте Charity Day есть регистрационная форма, которую заполняют семьи пострадавших детей на получение помощи. Дети Донбасса стали жертвами взрослых игр, а полученные увечья навсегда изменили их восприятие окружающего мира. На Charity Day мы собрали известных украинцев, которые хотя бы на день забудут о своих статусах и должностях и не постесняются надеть фартуки официантов, тем самым разрушат стереотипы в обществе. В течение нескольких часов участники мероприятия будут обслуживать гостей, а затем состоится благотворительный аукцион, цель которого - собрать средства на протезирование и лечение детей», - отмечает Геннадий Борисичев, организатор Charity Day.

Аккредитация журналистов: 050 827 30 27 (Ольга)

Страница в "Facebook" - www.facebook.com/charityday.ua/

YouTube-канал - www.youtube.com/channel/UCwaui9_moILYuRlQaNg2p3A

Сайт мероприятия: www.charityday.com.ua

«Charity Day» Программа:

Начало в 12:00 Обзор выставки фотографий и детских картин (для аукциона) при входе в ресторан.Фуршет и фотосессия у брендволла;

12:30 Приглашение гостей «Charity Day» в зал для того, чтобы сделать первый заказ. Торжественное открытие мероприятия;

12:45 Приглашение почетных гостей на сцену для выступления; Трансляция тематических видео, посвященных «Charity Day»;

13:30 Приглашение на сцену участников «Charity Day» - известных личностей, выдающихся украинцев: артистов, телеведущих, спортсменов, политиков, которые выступают в этот день в роли официантов;

15:00 Торжественное завершение обеда. Приглашение гостей к участию во второй части «Charity Day» - в благотворительном аукционе;

15:15 Объявления лотов, демонстрация тематического видео о детях, которым необходима реабилитация и протезирование;

15:40 Благотворительный аукцион (продажа лотов)

16: 00 Выступления артистов и продолжение благотворительного аукциона (продажа лотов)

16:40 Завершение благотворительного аукциона. Подведение итогов «Charity Day». Слово партнеров. Слово организаторов;

17:00 Финальное выступление детей.

Информационная справка об организаторах Charity Day

Организаторами благотворительного мероприятия Charity Day являются волонтеры, инициаторы Общественного движения «Земляки». Общественное движение «Земляки» зарегистрировано в ноябре 2015 года. Сейчас движение объединяет порядка 150 выходцев из Луганской и Донецкой областей. Это независимое общественное движение, целью которого является защита прав ВПЛ и жителей Донбасса. За время своей деятельности «Земляки» провели несколько десятков акций и социальных программ в поддержку переселенцев и жителей Донбасса. Общественная организация не финансируется ни одной политической силой. Все расходы на проведение мероприятия берут на себя активисты.