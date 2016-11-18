Днепрян предупредили об изменении движения трамваев и троллейбусов

Об этом сообщает пресс-служба Днепровской ОГА.

В частности, 19,20,21 ноября с 09:00 до 23:00 приостанавливается движение троллейбусных маршрутов №№ 10,12.

Читайте такжеВ Днепре создали двухметровую вышитую карту Украины

Согласно сообщению, 21, 22 ноября с 22.00 трамваи маршрута № 1 от Транспортного университета будут осуществлять перевозку пассажиров по следующему пути следования, а именно: Транспортный университет – ул.Севастопольская – ул. Чернышевского – ул. Святослава Храброго – пр. Пушкина – ул. Шмидта – ул. Княгини Ольги – вул. Вокзальная – пл. Старомостова – ул. Пастера – пр. Дмитрия Яворницкого – Железнодорожный вокзал.