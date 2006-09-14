30% средств, выделенных Алчевску зимой, были украдены

Вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир РЫБАК возмущен, что 30% средств, выделенных Алчевску зимой 2006 года на ликвидацию последствий аварий на объектах ЖКХ, были украдены.

Об этом он заявил сегодня в Донецке, выступая перед участниками Всеукраинского совещания, посвященного проблемам подготовки ЖКХ к зимнему периоду.

"В Алчевске было горе и беда, и 30% денег украли, и сегодня этого никто не отрицает. Сегодня говорят – давай деньги еще, потому что появился новый человек, мэр, а там люди страдают. Это все есть, это реальности, с которыми мы сталкиваемся", - сказал В.РЫБАК.

Он также акцентировал, что правительство намерено работать, невзирая на трудности, и не будет "валить на предшественников".

"Мы никогда не валили на предшественников и не собираемся. Мы месяц отработали, и есть вопросы, которые надо решать", - заключил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2006 года в результате порыва теплосети 120-тысячный Алчевск остался практически без тепла. Около месяца продолжались работы по ремонту внутренних теплосетей домов и подключению их к сети теплоснабжения.