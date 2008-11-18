«Блик» закроют за порнографию, а «Леся+Рома» причешут?

Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали просит Министерство юстиции Украины лишить редакцию газеты «Блик» свидетельства о государственной регистрации печатного средства массовой информации из-за неоднократных нарушений требований законодательства Украины о защите общественной морали и игнорирования рекомендаций НЭК.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали.

Как отмечается в сообщении, "эксперты НЭК провели экспертизу материалов газеты «Блик», в которой были выявлены публикации порнографических изображений и материалы, которые посягают на национальные ценности и могут оскорбить религиозные чувства верующих. В соответствии со статьями 2 и 6 Закона Украины «О защите общественной морали», публикации такого содержания запрещены".

В то же время, НЭК обращается к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой принять на этот счет меры прокурорского реагирования.

Кроме того, НЭК рассмотрела и утвердила еще ряд экспертных заключений относительно соблюдения законодательства в сфере общественной морали отдельными средствами массовой информации. В частности, в результате экспертизы публицистических программ «Вещественное доказательство», «Свидетель» и «Самые известные украинские маньяки», которые транслировались на телеканале НТН, выявлены сюжеты, в которых детально и натуралистично освещалось совершение тяжких преступлений. Кроме того, эти программы не маркированы соответствующими специальными отметками. НЭК признала эту информацию способной нанести вред физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних, юношества и нарушающей законодательство Украины в сфере защиты общественной морали, а именно: ч. 2 ст. 2 Закона Украины «О защите общественной морали», ч. 2 ст. 62 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». В связи с этим Национальная комиссия решила обратиться к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания по поводу устранения этих нарушений.

В то же время, в результате экспертизы телесериала «Леся+Рома» (телеканал ICTV) эксперты НЭК выявили эпизоды, в которых неоднократно употреблялись грубые слова, велись неприличные разговоры о сексе. Эти серии также не маркированы специальными отметками для этой категории программ. По поводу устранения нарушений законодательства в сфере защиты общественной морали Национальная комиссия решила обратиться непосредственно к телеканалу ICTV.

Вместе с тем, на последнем заседании члены НЭК поручили председателю комиссии Василию КОСТИЦКОМУ подать на рассмотрение Кабинета министров два законопроекта, подготовленные работниками аппарата комиссии: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно защиты общественной морали)» и проект постановления КМУ «О внесении изменений в Положение о Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали».